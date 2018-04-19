Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.



28. dakikada Ander Herrera'nın ara pasına hareketlenen Jesse Lingard, topu altıpas üzerindeki Chris Smalling'e çıkardı. İngiliz stoperin vuruşunda top ağlara gitti.



Kırmızı Şeytanlar bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



70. dakikada United'ın 2. golü geldi... Topu Bournemouth yarı sahasına taşıyan Paul Pogba, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazındaki Romelu Lukaku'nun önüne bıraktı. Belçikalı golcü, kalesini terk eden Begovic'e rağmen topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.



Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu. 2-0 kazanan Manchester United, 74 puanla 2. sıradaki yerini korudu. 38 puanda kalan Bournemouth ise 11. sırada bulunuyor.

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