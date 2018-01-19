Gazete Habertürk'ten; Yeni golcü için yabancı isimlere yönelmesine rağmen kontenjan sorunu da Beşiktaş’ın başını ağrıtıyor. Boyko’nun Brugge ile son anda anlaşamaması nedeniyle sıkıntı iyice arttı. Kontenjandan dolayı Vida’ya bile yer açılamadı.

Yönetimin, Antalyaspor maçı öncesi Boyko’nun lisansını askıya alıp Vida’ya yer açabileceği bildirildi. Ancak yeni golcünün lisansının kimin yerine çıkarılacağı belirsizliğini koruyor.

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