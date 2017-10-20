Brad Pitt yeni sevgilisi Ella Purnell mi?

Bir magazin dergisi, 53 yaşındaki Hollywood yıldızı Brad Pitt'in, "Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları" isimli filmde gördüğü Ella Purnell'den çok etkilendiğini yazdı. Dergiye konuşan bir kaynak, “Brad ve Ella romantik bir ilişkiye başlamak üzereler” ifadelerini kullandı.





Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt’in adının bir süredir anıldığı oyuncu Ella Purnell, 2014 yılında vizyona giren 'Malefiz' filminde, Jolie'nin hayat verdiği karakterin gençliğini canlandırmıştı.

ANGELINA JOLIE ONAYLAMAYACAK



Magazin dergisine konuşan Angelina Jolie’ye yakın bir kaynak ise "Angelina, eski eşinin onun ergenlik halini canlandıran birisiyle olması fikrinden tamamen nefret edecektir" dedi.





Brad Bitt

Ella Purnell