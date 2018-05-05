Braga-B - Benfica B maçı rakamları

Braga-B ve Benfica B, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Braga-B 43 puanla 14. sırada, Benfica B 45 puanla 13. sırada bulunuyor. Braga-B son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Benfica B son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 510. İddaa'da Braga-B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Benfica B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Braga-B son hafta oynanan Benfica B maçında 2-1 kazandı.

Benfica B ise Braga-B karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Braga-B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Braga-B, kendi sahasında 21 gol attı, 25 gol yedi.

Benfica B, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Benfica B 20 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.