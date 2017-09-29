Braga Başakşehir Maç Sonucu

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Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildi.

26. dakikada Braga, Koka'nın golüyle 1-0 öne geçti: Joao Carlos'un ceza yayı gerisinden gönderdiği güzel ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Koka, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golden 2 dakika sonra Emre Belözoğlu çıktı sahneye, attığı harika frikik golüyle skoru eşitledi: Tecrübeli futbolcunun, sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruşla barajın üzerinden geçen top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda her iki ekip de birçok pozisyona girdi. 89. dakikada ise adeta donduk! Fransergio Barbosa'nın golüne engel olamayan Başakşehir, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından temsilcimiz 1 puanda kaldı. Portekiz ekibi Braga ise 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. C Grubu'ndaki diğer maçta Ludogorets, ağırladığı Hoffenheim'ı 2-1 yenerek ikinci sırada yer aldı. Hoffenheim ise ikinci maçından da puansız ayrılarak son sırada kaldı.

Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları, Hoffenheim ile Medipol Başakşehir, Braga ile Ludogorets arasında 19 Ekim'de oynanacak.





Sporting Braga - Medipol Başakşehir































Sporting Braga - Medipol Başakşehir

BRAGA: 2 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

STAT: Braga Belediye

HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

BRAGA: Lima, Goiano, Ferreira, Silva, Sequeira (Dk. 20 Xadas), Esgaio, Vukcevic, Danilo (Dk. 70 Fransergio), Teixeira (Dk. 79 Horta), Paulinho, Ahmed Hassan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa (Dk. 46 Attamah), Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 81 Mahmut Tekdemir), Elia, Mevlüt Erdinç (Dk. 74 Mehmet Batdal)

GOLLER: Dk. 26 Ahmed Hassan, Dk. 89 Fransergio (Braga), Dk. 28 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Goiano, Dk. 27 Silva (Braga), Dk. 32 Da Costa (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

20. dakikada Caicara'nın sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında, Mevlüt Erdinç göğsüyle meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Visca'nın önüne indirdi. Visca'nın yakın mesafeden sağ çaprazdan sert şutunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Braga etkili geldi. Sağ kanattan ilerleyen Paulinho, topu ceza sahasına hareketlenen Goiano'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun altıpas içine yaptığı sert ortada Ahmed Hassan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada gelişen Braga atağında, Danilo ceza sahasına girmek isterken savunma topa ayak koydu. Ceza sahası dışına açılan meşin yuvarlağa Ahmed Hassan gelişine yerden sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

26. dakikada Braga öne geçti. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde Emre Belözoğlu'ndan sıyrılan Teixeira, ceza sahasına hareketlenen Ahmed Hassan'a pasını verdi. Epureanu'yu geçen Ahmed Hassan, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanmak için Emre Belözoğlu topun başına geçti. Kaleyi cepheden gören pozisyonda, Emre Belözoğlu'nun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

43. dakikada Danilo'nun ara pasıya Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Carlos, iki rakibinden kurtulduktan sonra sağ çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro'nun pasıyla Braga ceza sahası önünde topla buluşan Mevlüt Erdinç, bekletmeden yerden şutunu çekti. Top, kaleci Lima'da kaldı.

60. dakikada Braga etkili geldi. Teixeira, sol kanattaki Goiano'ya pasını attı. Bu oyuncunun altıpas içine yerden gönderdiği topa Ahmed Hassan ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

67. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mossoro'nun pasıyla Gökhan İnler, Braga ceza yayına yakın noktada topla buluştu. Gökhan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topa Mevlüt'ten önce savunma vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, Emre Belözoğlu'ndan aldığı pasla Braga ceza sahasına doğru ilerledi. Rakibinden kurtulan Visca, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Braga bir kez daha öne geçti. Silva'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında boş kalan Fransergio, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emmanuel Adebayor'un yerine forvette Mevlüt Erdinç'e görev verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Mevlüt Erdinç forma giydi.

Mert Günok, Attamah, Tunay Torun, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci ise kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.

MOSSORO ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Medipol Başakşehir'in Breziyalı oyuncusu Marcio Mossoro, eski takımı Braga'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 2008-2013 yıllarında Portekiz ekibinin formasını giyen Mossoro, 2013-2014'te Suudi Arabistan takımı El Ahli'de oynadıktan sonra turuncu-lacivertli ekibe transfer olmuştu. Mossoro, Braga ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını göstermişti.

DA COSTA İLK KEZ AVRUPA LİGİ'NDE

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Portekiz asıllı oyuncusu Manuel da Costa, UEFA Avrupa Ligi'nde turuncu-lacivertli forma ile ilk kez sahaya çıktı. Abdullah Avcı, yalnızca Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup oldukları maçta forma verdiği Da Costa'yı, Braga karşısında ilk 11'de sahaya sürdü, Attamah'ı ise yedek kulübesine çekti.

BRAGA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Portekiz ekibinde teknik direktör Abel Ferreira, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda mağlup ettikleri kadroda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Rosic'in yerine Ferreira, Sousa'nın yerine de Ahmed Hassan'a şans verdi. Ferreira, Medipol Başakşehir karşısında takımını Lima, Goiano, Ferreira, Silva, Sequeira, Esgaio, Vukcevic, Danilo, Teixeira, Paulinho, Ahmed Hassan ilk 11'iyle sahaya sürdü. Braga, 7 haftası geride kalan Portekiz liginde 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Braga, ligde 5. sırada yer alıyor.

MAÇA İLGİ AZ

Braga ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi düşük oldu. 30 bin 154 bin seyirci kapasiteli Braga Belediye Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar tribündeki yerini aldı. Karşılaşmayı 10 Türk taraftar da Türk bayrağı açarak tribünden takip etti.

Braga Başakşehir

Braga Başakşehir maçı canlı izle

Braga Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?