Brezilya'da yılın en iyisi, eski Galatasaraylı Jo

Brezilya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) şampiyon tamamlayan Corinthians'ta forma giyen ve gol kralı olan Jo (Joao Alves de Assis Silva), yılın 11'ine seçilip yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Serie A'da yılın futbolcusu, teknik direktörü ve 11'i gibi kategorilerde ödüllerin verildiği bildirildi.

2009-2010 sezonunda Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcu Jo, Serie A'da yılın en iyi futbolcusu seçilirken, 18 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığını Fluminense'den Henrique Dourado ile paylaştı.

Yılın 11'inde ise 30 yaşındaki Jo'nun yanı sıra, Vanderlei, Fagner, Pedro Geromel, Balbuena, Arana, Arthur, Bruno Silva, Hernanes, Thiago Neves ve Henrique Dourado yer aldı.

Yılın teknik direktörü ise Corinthians'ın 44 yaşındaki çalıştırıcısı Fabio Carille oldu.

Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ın da formasını giydiği ve Serie A'da 72 puan toplayan Corinthians, 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 ve 2015'ten sonra 7. şampiyonluğunu yaşadı.