Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kalmıştı. 20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçmişti.

50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirmişti. Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Brezilya Futbol Federasyonu, İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Zuber’in golünde faul olduğu gerekçesiyle video yardımcı hakem ile yapılan konuşmaları talep etti.

Bu isteğin turnuva kurallarını ihlal ettiğini dile getiren FIFA, VAR diyaloglarının hakemlerin özeli olduğunu ifade ederek bu talebi reddetti. Açıklamada ayrıca, “Hakemlik seviyesi sıra dışı bir düzeyde ve VAR sayesinde ilk maçların ardından hiçbir takım zarar görmedi” denildi.