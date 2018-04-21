İngiltere Championship'de Bristol City ile Hull City, Ashton Gate'de karşı karıya geldiler.

İLK YARIDA ÜÇ, İKİNCİ YARIDA YEDİ GOL!

Maçta adeta bir gol şöleni vardı. Maça konuk ekip Hull City hızlı başladı ve maçın 16. dakikasında 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bristol City ise 37. ve 40. dakikalarda attığı gollerle bir anda öne geçen taraf oldu. İlk yarı bu gollerle 2-1'lik Bristol City üstünlüğünde sona erdi.

4-2'DEN 4-5'E EVRİLEN MAÇ!

İkinci yarıda ise goller adeta art arda geldi. 53. dakikada Diedhiou, Bristol City'i 3-1 öne geçirdi. 56. dakikada ise Fielding kendi kalesine attığı golle Hull City'nin farkı 1'e indirmesini sağladı ve maç 3-2 oldu.

BRISTOL CITY 4-2 YAPTI, HULL CITY ŞAHA KALKTI!

64. dakikada Bobby Reid maçı 4-2'ye getiren isim oldu. Bu gollerin ardından Hull City adeta şaha kalktı ve 72. dakikada Wilson, 80. dakikada Hernandez ve 87. dakikada Campbell bir anda Hull City'i 5-4 öne geçirdi. Maçta son sözü ise 90. dakikada Joe Bryan söyledi ve taraflar sahadan 5-5'lik sonuçla ayrıldı.

İki takımın puanları paylaştığı mücadelede Bristol City 10. sırada ve 66 puanda, Hull City ise 18. sırada ve 48 puanda haftayı tamamladı.