Pizza Hut firmasının ürettiği Pie Tops II adlı ayakkabı modeli, sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Kolayca pizza siparişi vermeye imkan tanıyan Pie Tops II, ayrıca televizyonu durdurmak gibi bir özelliğe de sahip.

Bir reklam kampanyası için tasarlanan ayakkabı, bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanarak, Pizza Hut uygulaması üzerinden sipariş verebiliyor. Televizyonu duraklatma özelliği ise, pizza siparişiniz geldiğinde televizyon yayınını durdurabilmeniz için geliştirilmiş.

Henüz fiyatı belirlenmeyen Pie Tops II, 19 Mart haftasında HBX adlı e-ticaret sitesinden satışa sınırlı sayıda (50 adet) sunulacak. Kalanları ise Pizza Hut'ın sosyal medya platformlarından verilecek.