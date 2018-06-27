Donald Trump, bir zaman kendisinin de kullandığı Almanya üretimi otomobillerin ithalatına yönelik ek gümrük vergisi getirdiği takdirde en büyük darbeyi lüks araçlar alacak ve Avrupa üretimi üstü açık arabalar ABD yollarında daha az görülecek.
Hatırlanacağı üzere, Donald Trump geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'ni montajı Avrupa'da yapılan araçların ABD'ye ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.
Bir Alman otomobil üreticisinin yetkilisi, "eğer ek gümrük vergisi gelirse şu an ABD'de sattığımız niş modellerin çoğu için sürdürdüğümüz işi sorgulamamız gerekecek. Özellikle de üstü açık modeller sorun olacak ve ABD'nin kararının yanı sıra Brexit de bu pazarın daha da küçülmesine yol açacak." dedi.
Söz konusu yönetici, otomobil üreticilerinin maliyetleri veya tasarımları paylaşmak için ittifak yapması durumunda yüksek miktarda üretimin mümkün olabileceğini ve girdi maliyetinin minimuma indirilebileceğini belirtti.
TESİSLER YETERSİZ
Yüksek hava kirliliği ve kavurucu sıcaklar nedeniyle üstü açık modeller Asya'da satmıyor ve geriye en büyük pazar olarak Almanya, Bitanya ve ABD kalıyor. Brexit sonrası AB ve İngiltere arasındaki olası gümrük vergilerine bir de ABD'den ek gümrük vergisi gelmesi durumunda sektörün daralma ihtimali yöneticileri korkutuyor.
Alman üreticiler BMW, Mercedes ve Volkswagen güneydoğu ABD'de montaj tesislerine sahip ancak bu tesisler bazı sedanların yanı sıra ağırlıklı olarak SUV üzerine yoğunlaşan yüksek adetli üretimlerde kullanılıyor ve üretimin bir modelden diğerine geçişini ucuz ve çabuk bir şekilde sağlayacak esneklikten yoksun olduğu belirtiliyor.
YÜZDE 25 VERGİNİN YÜKÜ 4.5 MİLYAR EURO
Yüzde 25 oranındaki bir verginin Avrupalı üreticilerin ABD'deki işlerini mahvedeceğini belirten Evercore ISI şirketinin raporuna göre 88 bin 200 dolarlık Mercedes SL veya Audi S5 Cabriolet modelinin Alman üreticilere maliyeti 4.5 milyar euro olacak.
Üstelik, üzeri açık otomobillerin ABD satışları son yıllarda zaten düşüyor. LMC Automotive verilerine göre 2012 yılında 177 bin olan satışlar geçen yıl sonu itibarıyla 127 bine geriledi. Ek gümrük vergisi gelmese dahi satışların 113 bine inmesi bekleniyor. LMC tahminine göre Mercedes ve BMW'nin bu sene ABD'de sırasıyla 20 bin ve 16 bin üzeri açık araç satması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.