Donald Trump, bir zaman kendisinin de kullandığı Almanya üretimi otomobillerin ithalatına yönelik ek gümrük vergisi getirdiği takdirde en büyük darbeyi lüks araçlar alacak ve Avrupa üretimi üstü açık arabalar ABD yollarında daha az görülecek.

Hatırlanacağı üzere, Donald Trump geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'ni montajı Avrupa'da yapılan araçların ABD'ye ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.

Bir Alman otomobil üreticisinin yetkilisi, "eğer ek gümrük vergisi gelirse şu an ABD'de sattığımız niş modellerin çoğu için sürdürdüğümüz işi sorgulamamız gerekecek. Özellikle de üstü açık modeller sorun olacak ve ABD'nin kararının yanı sıra Brexit de bu pazarın daha da küçülmesine yol açacak." dedi.

Söz konusu yönetici, otomobil üreticilerinin maliyetleri veya tasarımları paylaşmak için ittifak yapması durumunda yüksek miktarda üretimin mümkün olabileceğini ve girdi maliyetinin minimuma indirilebileceğini belirtti.

TESİSLER YETERSİZ

Yüksek hava kirliliği ve kavurucu sıcaklar nedeniyle üstü açık modeller Asya'da satmıyor ve geriye en büyük pazar olarak Almanya, Bitanya ve ABD kalıyor. Brexit sonrası AB ve İngiltere arasındaki olası gümrük vergilerine bir de ABD'den ek gümrük vergisi gelmesi durumunda sektörün daralma ihtimali yöneticileri korkutuyor.

Alman üreticiler BMW, Mercedes ve Volkswagen güneydoğu ABD'de montaj tesislerine sahip ancak bu tesisler bazı sedanların yanı sıra ağırlıklı olarak SUV üzerine yoğunlaşan yüksek adetli üretimlerde kullanılıyor ve üretimin bir modelden diğerine geçişini ucuz ve çabuk bir şekilde sağlayacak esneklikten yoksun olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 25 VERGİNİN YÜKÜ 4.5 MİLYAR EURO

Yüzde 25 oranındaki bir verginin Avrupalı üreticilerin ABD'deki işlerini mahvedeceğini belirten Evercore ISI şirketinin raporuna göre 88 bin 200 dolarlık Mercedes SL veya Audi S5 Cabriolet modelinin Alman üreticilere maliyeti 4.5 milyar euro olacak.

Üstelik, üzeri açık otomobillerin ABD satışları son yıllarda zaten düşüyor. LMC Automotive verilerine göre 2012 yılında 177 bin olan satışlar geçen yıl sonu itibarıyla 127 bine geriledi. Ek gümrük vergisi gelmese dahi satışların 113 bine inmesi bekleniyor. LMC tahminine göre Mercedes ve BMW'nin bu sene ABD'de sırasıyla 20 bin ve 16 bin üzeri açık araç satması bekleniyor.