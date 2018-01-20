Bu hafta ne yapsak?(20 Ocak 2018)

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Bir hikâye anlatıcısı olarak Pınar Ayhan, tek kişilik müzikal belgesel gösterisi Orada Duruverseydi Zaman ile Fulya Sanat sahnesinde olacak. 20.30’da başlayacak etkinlikte, bu topraklarda yaşanmış olaylarla tanımadığımız kahramanları anlatacak