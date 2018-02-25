Osmanlıspor ile Antalyaspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Osmanlıspor'un daha etkili ataklar geliştirdiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya da aynı istek ve arzuyla başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Cikalleshi'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Geride kalan dakikalarda da pozisyonlar gole dönmeyince maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Osmanlıspor puanını 20 yaptı ve 17. sırada haftayı kapattı. Antalyaspor ise 25 puanda ve 14. sırada 23. haftayı tamamladı.

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OSMANLISPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza, Regattin, Sadeghian, Umar, Cikalleshi

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Hakan Özmert, Emre Güral, Yekta Kurtuluş, Maicon, Doukara

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Yekta Kurtuluş'un müsait pozisyonda penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta Karcemarskas, topu kornere çeldi.

12. dakikada Maicon'un pasında soldan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç'ın çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

14. dakikada Osmanlıspor, Umar ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Nijeryalı futbolcu, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Antalyasporlu Charles ve Celustka'yı geçerek ceza sahasına giren Osmanlıspor'un İranlı futbolcusu Sadeghian'ın şutunda top kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği top Arnavut futbolcunun meşin yuvarlağı elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

27. dakikada Sadeghian'ın sağdan ortasında Ferhat Kaplan'ın sektirdiği top kaleye yöneldi. Antalyaspor'un kalecisi Ferhat, meşin yuvarlağı kale çizgisini geçmeden kontrol ederek hatasını telafi etti.

32. dakikada Nazım Sangare sağdan son çizgiye indikten sonra topu ceza sahasına gönderdi. Doukara'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

40. dakikada Osmanlıspor savunmasında Lumanza'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşerek Charles'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Sadeghian'ın, Antalyasporlu Charles'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi.

54. dakikada Osmanlıspor, Cikalleshi ile penaltı atışından faydalanamadı. Arnavut futbolcunun penaltı vuruşunda top üstten auta gitti.

66. dakikada Luiz Carlos'un hatasında gelişen Antalyaspor atağında Doukara, pasını Emre Güral'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı etkili vuruşta Karcemarskas, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Hakan Özmert'in sağdan ortasında, Emre Güral'ın arka direkte bekletmeden yaptığı vuruşta kale önünde Luiz Carlos'a çarpan top kornere çıktı.