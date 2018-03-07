Bülent Ersoy'dan, Afrin'le ilgili sorulara yanıt

Ünlü yönetmen Mustafa Kotan, Taksim’deki bir mekânda, sanat dünyasından aralarında Bülent Ersoy, Demet Akbağ, Gani Müjde, Belma Canciğer, Enis Arıkan, Evrim Akın, Didem Balçın, Cem Belevi ve Güliz Ayla’nın da bulunduğu pek çok ismin katılımıyla 35’inci yaş gününü kutladı.

"MADDİ - MANEVİ BENDEN NE İSTERLERSE YAPARIM"

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, partinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, kendisine ‘Sanatçı Mehmetçik El Ele platformu’ araclığıyla sanatçıların Afrin’e gitmesi sorulduğunda, “Ben Allah’tan başka kimseden korkmam. Beni isterlerse giderim, ne isterlerse maddi ve manevi gurur olur. o evlatlarımıza keşke bir şey yapabilsem. ne isterlerse yaparım, ikiletmem” dedi.