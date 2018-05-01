HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşayan Diva, durumunun iyi olduğunu belirtti.



Ünlü sanatçı, Tarkan’la düet yapacağı ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı projesinin iptal edildiği iddialarını ise yalanladı: “Haberler doğru değil. Şarkı bitti, çok güzel oldu. Bayramda sevenlerimle buluşturacağım.”

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