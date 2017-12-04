Bülent Serttaş'ın tenis aşkı

Maria Sharapova ile poz vererek gündem olan Bülent Serttaş, önceki gün de oğullarıyla korta çıktı.



Bu anı Instagram'da paylaşan sempatik şarkıcı, "Bugünkü Sporumuz bitti. İyi pazarlar" notunu yazdı.



İşte Bülent Serttaş’ın o Instagram paylaşımı:



Bülent Serttaş