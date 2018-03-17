Bu sezon hakem şanssızlıkları Kasımpaşa’nın yakasını bir türlü bırakmıyor. Ligimizin en kaliteli hakemleri -ki göğüslerinde FIFA kokartları da var- ama sanki birbirlerine nazire yaparcasına 90 dakika boyunca bir veya bilemediniz iki kritik kararda Kasımpaşa aleyhine hata yapıyorlar. Hiçbir hakemin dürüstlüğünden asla zerre kadar şüphe yok. Ancak hatalar üst üste hep aynı takıma denk geldiği zaman homurdanmalar tabii ki başlıyor. MHK Başkanı, elindeki en tecrübeli ve deneyimli hakemleri Kasımpaşa maçına veriyor.

Burada bir kusur yok. Ancak maça çıkan hakemlerin kritik kararlarda hata yapmaları sadece Paşalılar’ı değil, hataya uğrayan her takımı üzüyor. 28’da Antalya ceza alanı içerisine havadan gelen topa kafayla vurmak isteyen Sadık, bunda başarılı olamayınca doğal konumda olmayan sağ eliyle topla oynuyor. Hem de hakemin 4-5 metre önünde. Elle oynamalarda temel kriter, oyuncunun niyeti ile açık olan eldir. Topa doğru hamle yapıyorsa bunun adı penaltı olmalıydı. İşte bu hata, -hadi ben ona ‘hakem şanssızlığı’ diyeyim, Paşalılar’ı konuşturan önemli bir hakem yanlışıydı.

Mensah’ın ilk sarı kartı kurala uygun ve doğruydu. Çünkü Mensah, rakibinin yüzüne gelecek şekilde eliyle bir müdahalede bulunuyor. İkinci sarı kart ise yine Mensah, rakibinin umut vadeden atağını elleriyle ve ayağıyla müdahale ederek engelliyor. Burada da hakemin çıkan ikinci sarı kartı ve kırmızı kart kurala uygundu. 70’te Pavelka ile rakibi arasındaki mücadele gri bir pozisyondu. Hakem devam dedi, penaltı da verebilirdi.