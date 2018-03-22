8 | 13

Öze bir dönüş var. Bunun nedeni de sunide o kadar bıkmışız ki bize çok zararlı olduğunu görmüşüz, öze dönüyoruz. O nedenle yoğun var. Çankırı, Niğde, Erzurum gibi daha birçok ilden arayanlar oluyor.