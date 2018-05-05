Bundesliga'da 33. hafta maçları oynandı. Küme düşme hattında yer alan Hamburg, Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Böylece Hamburg'un ligi 16 ya da 17. sırada bitirmesi kesinleşti.

16. sırada bulunan 30 puanlı Wolfsburg, önümüdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen Köln'ü ağırlayacak. 28 puanlı Hamburg ise orta sıralarda bulunan Mönchengladbach'a konuk olacak. Bu karşılaşmalar sonucunda Hamburg 17. sırada kalırsa önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek. 16. sıraya yükselmeyi başarırlarsa ligde kalmak için Bundesliga 2'yi 3. sırada bitiren takımla ligde kalmak için play-out maçı oynayacak.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN SONUÇLARI

Augsburg 1 - 2 Schalke 04

Köln 1 - 3 Bayern Münih

Borussia Dortmund 1 - 2 Mainz 05

Eintracht Frankfurt 3 - 0 Hamburg

Mönchengladbach 3 - 1 Freiburg

Hannover 96 3 - 1 Hertha Berlin

RB Leipzig 4 - 1 Wolfsburg

Stuttgart 2 - 0 Hoffenheim

Werder Bremen 0 - 0 Bayer Leverkusen

BUNDESLIGA PUAN DURUMU