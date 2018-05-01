Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde market işletmecisi Ragıp Şahin’in mahkemesi geçtiğimiz günlerde görülü. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı karara bağlandı. Mahkeme, ‘davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine’ karar verdi. Ayrıca kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.



Mahkemenin ardından kararı bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz edeceğini dile getiren market işletmecisi Şahin, bugün ise ekmek fiyatını 65 kuruşa kadar düşürdü. Marketinin önüne tabela koyan Şahin, çevresindeki bazı marketlerin de bu fiyattan sattığını, Ramazan ayında pide fiyatlarında da değişikliğe gideceğini söyledi.





"ANTALYA'DA EKMEĞİN YÜZDE 70'İ KEPEZ'DE TÜKETİLİYOR"

Şahin, Serbest Ticaret Kanunu’na uyup, şirketin kar edeceği şekilde tedariklerini yaparak ekmeği satışa sunduğunu kaydetti. Antalya’da ekmeğin yüzde 70'inin Kepez ilçesinde tüketildiğine dikkat çeken Şahin, "Çocuk sayısı fazla olan bir yer. Burada en az aile bireylerinin sayısı 4. İnsanlar minimum 4 ekmek alıyor. Bu akşam saatinde daha da fazla oluyor" dedi.





"ÇİKLETE BİLE FİŞ KESİYORUM"

Ekmekte rekabetin fiyatla değil kaliteyle olması gerektiğini vurgulayan Şahin, pide fiyatlarının normalde ekmeğin üstünde olduğunu ancak ekmeği sattığı fiyata, pideyi de satmaya devam edeceğini söyledi. Ekmek fiyatının, 75 kuruş olması gerektiğini belirten Şahin, "Ancak kaliteli ekmek çıkmalı, fırınlar da denetlenmeli. Çalışanın hakkı yok mu bu memlekette? Ceza mı kesilmesi gerekiyor? Ben çiklete bile fiş kesiyorum. Şu anki yasanın verdiği kararlara saygımız var ama vatandaşın ve esnafın yasalara güveni kalmıyor. Böyle mi olması gerekiyordu?" diye konuştu.



"40 KURUŞA DA SATARIM"

Dün bin 60 civarında ekmek sattığını kaydeden Şahin, fiyatı 65 kuruşa düşürdükten sonra müşteri oranında yüzde 10’luk bir artış beklediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:





"Ekmeği 85 kuruştan 75 kuruşa düşürdüğümde ciddi bir satış artışı olmuştu. Çevremdeki herkes ekmeği 1 liraya satarken, ben 85 kuruşa satıyordum. Mahkeme baskısı gelince, 75’ten 85 yaptı diyorlar. Öyle bir şey yok ki. Tam tersini yaptım. Ben mahkeme kararından sonra 75 kuruşa düşürdüm. Şimdi de 65 kuruşa düşürdüm. Tedarik fiyatını daha az bulursam, 40 kuruşa kadar inerim. Ben alışımın her zaman üzerine karımı koyar satarım. Zararına satmam. Vatandaş daha da ucuz ve kaliteli ekmek almak istiyor."



Öte yandan vatandaşlar ise daha da düşen ekmek fiyatları karşısında memnun olduklarını dile getirdi. Fiyatı günden güne düşen ekmeklerden fazlaca aldıkları gözlenen vatandaşlar, "Hizmet dediğin böyle olur" dedi.



Öte yandan ilçede çevredeki bazı marketlerin de fiyatı 60 kuruşa kadar düşürmesi dikkat çekti.