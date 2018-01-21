Mustafa Cengiz adaylığını ilk açıkladığında takımın başına Fatih Terim’i getirmeyi düşündüklerini duyurmuş, Dursun Özbek elini çabuk tutmuştu. Cengiz, İmparator’la devam edecek. Sportif AŞ yönetimine alacağını açıkladığı Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak, tecrübeli hocaya yardım edecek. Elmas zaferin ardından Albayrak’a “Nerede kalmıştık” tweet’i attı. Albayrak da “Florya’da kalmıştık” karşılığını verdi.

— Burak Elmas (@Burak__Elmas) January 20, 2018

— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) January 20, 2018

DURSUN ÖZBEK'E İMALI GÖNDERMELER: BİZ TÜYMEDİK, BURADAYIZ

Eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak olağanüstü genel kurulda oyunu Mustafa Cengiz lehine kullandı. Albayrak, Dursun Özbek’e de göndermeler yaparak “Maalesef başkanımız ani bir kararla baskın seçim yaptı. Hiçbirimizin hazırlanma şansı olmadı. Ben tüymedim, biz tüymedik. Serum şişesiyle hastaneden kaçıp maça giden adam hiçbir zaman tüymez. Galatasaray’ın başarılı olması için kıskançlıkları bir tarafa bırakmak lazım. O zaman Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez” dedi.

BÜYÜK YIKIM

Riva ve Florya projelerini hayata geçiren Dursun Özbek seçimde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hiç beklemediği bir yenilgi alan Özbek’in seçim kararından dolayı pişmanlık yaşadığı öğrenildi. Özbek oylama öncesi yaptığı konuşmada “Galatasaray’ın yarınlarının bugünden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray’da istikrarın yer almasını ve huzur olmasını istiyorum. Seçim dönemi rekabet içinde geçer. Fakat asıl rekabet dışarıda rakiplerimizle. Çünkü futbol ekonomisinin sunduğu olanaklar çok yüksek seviyeye çıktı. Süper Lig’de şampiyonluk ve devamında gelecek para 250 milyon lirayı geçiyor. Bu yüzden eğer bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz desteğinizi rica ediyorum” diye konuştu.

Burak Elmas

Abdürrahim Albayrak

Nerede kalmıştık?

Mustafa Cengiz