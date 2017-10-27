Burak Özçivit Can Feda filminin setinde kaza geçirdi

Eskişehir'de Kerem Bürsin'le oynadığı "Can Feda" filminin çekimlerinde sakatlanan Burak Özçivit, apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi Eskişehir'de yapılan ünlü oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu tespit edildi.

Eskişehir'deki tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen Burak Özçivit, muayene sonucunda yaklaşık 1 ay ayağının üstüne basmaması gerektiğini öğrendi.

Burak Özçivit, Kerem Bürsin'le oynadığı, Eskişehir'de devam eden, yapımcılığını TAFF ve BRK'S Yapım’ın üstlendiği, iki askerin mücadelesini anlatan “Can Feda” filminin çekimlerine bir ay süreyle ara verildi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Instagram hesabından hikaye paylaşarak hayranlarına iyi olduğu bilgisini verdi. Özçivit paylaşımında "Merak etmeyin iyiyim. Kısa süre sonra sete döneceğim. Mesajlarınız için teşekkürler. Hepinizi seviyorum." dedi.