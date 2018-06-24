Trabzonspor'da Burak Yılmaz konusunda şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren Bordo-Mavili kulüpte ‘Feda’ demeye yanaşmayan yıldız oyuncunun, alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtar çekmesinin perde arkasını da HABERTÜRK araladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Kral’dan toplamda alacağı olan 1.3 milyon Euro’nun yarısını peşin, kalan yarısını da taksitler halinde ödemeyi teklif etti. Yöneticileri ayrıca, Burak’tan kulüp tarafından TFF’ye gönderilecek olan “Borcu yoktur” kağıdını imzalamasını istedi. Ancak tecrübeli futbolcunun bu öneriye yanaşmadığı ve “Paramı 2 taksitte ödeyin” diyerek rest çektiği ortaya çıktı. Ağaoğlu ve yöneticiler Burak’ın bu tavrı karşısında büyük şaşkınlık yaşadıkları ifade edildi.

RESMİ TEKLİF YOK

Adı Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’le anılan Burak Yılmaz için geçtiğimiz günlerde başkan Ağaoğlu, 4.3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini söylemişti. Bordo-Mavili yöneticilerden alınan bilgilere göre Kral için henüz bir resmi teklifin kulübe gelmediği belirtildi.