Alanyaspor karşısında Trabzonspor'un ilk golünü atan Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterirken gol krallığı yarışıyla ilgili, "Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis şimdi hem bireysel olarak hem takım olarak hedefe yürüyor. Eğer şampiyon olacaksa, gol kralı da o olsun" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Gol goldür, nasıl attığımın önemi yok. O top girsin de nasıl girerse girsin. Bugün bize yakışmayan bir oyun oynuyoruz, sonra toparlıyoruz, sonra yeniden düşüyoruz. Sezon başından bu yana gelen bir oyunumuz var. Hatalarımızın farkındayız. Çalışarak bunları gidereceğiz.

SARI KART VE PENALTI İTİRAZI

Buraya kazanmak için geldik, Alanyaspor'un da durumunu biliyoruz. Ama futbol bu, sahada babanı bile tanımayacaksın. Değerli yorumculara soruyorum, benim pozisyonum sarı kart mıydı? Hakeme bir şey söylemek istemiyorum, onlar da hata yapabilir ama hep bizim canımız yanıyor. Soruyorum benim pozisyonum sarı kart mı? Sosa'nun pozisyonu penaltı değil mi?

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis şimdi hem bireysel olarak hem takım olarak hedefe yürüyor. Eğer şampiyon olacaksa, gol kralı da o olsun. Ben defalarca gol kralı oldum. Bilen biliyor."