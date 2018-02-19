Özellikle ceza alanı içerisinde kendisini kolay yere bıraktığı için eleştirilen Burak Yılmaz, dün örnek bir davranış sergiledi. 53’te Onazi’nin uzun pasında defansın arkasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz, Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu sırada Trabzonspor teknik heyeti ve taraftarlar, penaltı beklerken; Kral, tribünlere dönerek “Penaltı yok” işareti yaptı. Burak Yılmaz, ayrıca hakeme de tepki gösteren taraftarlardan sakin kalmalarını istedi.