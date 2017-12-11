Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu belirtilen Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz’ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne gelerek, olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz, ifadesinde,”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu, takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm” dediği belirtildi.

Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılması ile ilgili, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği öğrenildi.

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