HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde satın aldığı 200 bin dolar değerindeki, lüks marka cipinin içinde objektiflere takılan futbolcu, “İstanbul’a kızlarım için geldim. Sabah Trabzon’a gideceğim.” dedi.

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