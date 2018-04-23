Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile evlenmişti. Çift Milano'da gerçekleşen nikahın ardından mutluluk pozu vermişti.

Bugünlerde 33 haftalık hamile olan oyuncu Burçin Abdullah'ın erkek evlat beklediği öğrenildi. Şu an Amerika'da doğum için gün sayan Burçin Abdullah, henüz bebeğinin isminde karar veremediği söylendi.

Karnı belirginleşen Abdullahoğlu, bu fotoğrafa, "Spor aşkı" notunu düştü.

