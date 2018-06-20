Burcu Binici sevgilisi Emre Aydın ile tatilde

Emre Aydın’la yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici, yazın ilk tatiline sevgilisiyle birlikte çıktı. Sevgilisiyle doğa yürüyüşleri yapan ve Azmak Nehri’nde tekne turuna çıkan ünlü oyuncu, bu romantik tatilde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı