Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy’un ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. İlişkileriyle gündeme gelen çift bundan sonra da medeniyetleriyle gündeme gelecek gibi duruyor. Çünkü, geçen akşam Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le geç saatlere kadar eğlendi.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, Gemi broker’ı (gemi sahibi ile yük sahibini buluşturan kişi) Berk Suyabatmaz’ın Şubat 2013’te aşk yaşamaya başladığı Ayşe Özyılmazel ile ilişkisi kısa sürmüştü. Kasım 2013’te yollarını ayırmışlardı.

Berk Suyabatmaz geçen ağustosta sunucu Burcu Esmersoy ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Sevgilisi ile sık sık uzun süreli yurt dışı tatilleri yapan Burcu Esmersoy geçenlerde İstanbul’daydı. Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in doğum gününe katıldı.

HALEF - SELEF

Burcu Esmersoy’un yanında Berk Suyabatmaz yoktu. Geç saatlere kadar süren partide Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel de vardı. Burcu Esmersoy, Ayşe Özyılmazel’i fark edince ne saklandı, ne yüzünü astı. Aksine yanına gitti. Eğlenceye halef-selef devam ettiler. İkiliyi şen şakrak görenler “İşte medeniyet bu” yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı.

Küçük de bir not: Berk Suyabatmaz ile Ayşe Özyılmazel birbirini sosyal medyadan takibe devam ediyor.