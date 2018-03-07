Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, özellikle Hollywood'ta yapımcıların oyuncuları taciz davaları sorulan Burcu Kıratlı, "Bunlar çok hassas konular ve çok çirkin şeyler. Bir tek bizim sektörümüzde değil, her yerde, her iş sektöründe olan yanlış şeyler. Bir tek Türkiye için değil gördüğünüz gibi bütün ülkelerde olan şeyler. Kadınların nedense bu tür şeylere maruz kalması çok yaygın, ne kadar kadının gücü de olsa bir şekilde seviyesiz ve kendini bilmez insanların bu davranışlarıyla karşılaşabiliyorlar. İnşallah azalacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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