Burcuna göre erkekleri tanıma rehberi

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Sevdiği tipi

Çekingen olmayanları sever. İlla ki o söze başlasın diye beklemeyin, sohbeti siz de başlatabilirsiniz. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? İkizler erkeği akıllı kızları sever. Onu etkilemek için vücudunuzu değil aklınızı kullanın. Herkesin vücutlarını kullandığı bu dönemde akıl yolunu seçen birçok hoş bir sürpriz olabilir.