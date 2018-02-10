Arif Sağ ve Orhan Gencebay’ın MESAM’da yaşadıkları gerginliğe sürpriz bir isim daha katıldı. Gencebay, Sağ’la artık dostluklarının bittiğini söyledi.



Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Burhan Bayar da usta sanatçı için sert konuştu.

Müzisyen Burhan Bayar, "Arif Sağ evrak sahtecisidir. Gencebay'ın 2014’te istifasını saklamak için istifa mektubunun yerine yeni üyelik dilekçesini yazdırmış, gelen-giden evrak yerine Gencebay’ın haberi yokken bizzat kendisi imza atmıştır. Bu imzanın fotoğrafı arşivlerimde duruyor. Bilgi veriyorlar diye bütün günahsız personeli işten attın. Sağ, benden korkmazsanız MESAM’a geleyim, videoyu izlettireyim! Elimde senle ilgili ne varsa medyaya vereceğim" ifadelerini kullandı.

Bayar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sağ için "Rabbim başta seni ve diğer sızmaları kelepçelerle görmeyi nasip etsin" dedi.