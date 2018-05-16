Bursa'da özel halk otobüsüne binen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini gören şoför, yolcularla birlikte otobüsü acil servise sürdü. O anlar ise, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde, Fatih ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında çalışan otobüste meydana geldi. 29 yaşındaki Fatih Taç isimli halk otobüs şoförü, Sırameşeler Metro İstasyonu'nda yaşlı bir çifti otobüsüne aldı. Bir süre otobüsüyle ilerleyen Taç ve içerisindeki yolcular, eşinin yanında oturan yaşlı adamın fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine Taç, direksiyonu kırarak otobüsünü acil servise sürdü. Yolcularla birlikte hiçbir durakta durmayan şoför, otobüsüyle kalp krizi geçiren yaşlı adamı Çekirge Devlet Hastanesi'nin aciline götürdü.
"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM"
Otobüs seyir halinde iken, yaşlı adamın terlediği ve eşinin yüzünü sildiği görülüyor. Birkaç saniye sonra ise, yaşlı adam fenalaşıyor. Eşinin haber vermesi üzerine ayaklanan yolcular yaşlı adama ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra otobüs şoförü, hiç bir durakta durmayıp, yaşlı adamı Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüyor.
Olayı anlatan Fatih Taç, "İzmir yolunda hareket halindeydim. Sırameşeler Metro İstasyonu'na geldiğimde yaşlı çifti otobüsüme aldım. Az ilerledikten sonra oturan beyefendi terlemeye başladı. Eşi terini sildi ve daha sonra fenalaştı. Ben de ambulansı aramak yerine, hastaneye gitmeyi tercih ettim. Yolda hastaneyi arayarak, bilgilendirdim. Otobüsümle acile yanaştığımda sedye hazır bekliyordu. Yaşlı adamı sedyeyle hastaneye aldılar. Biz otobüs şoförleri olarak, kendi canımızdan önce yolcularımızın canına önem veririz. Onlara bir şey olmaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu yaşanan gelişmeleri de kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.
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