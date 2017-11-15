Bursa'da indirimli ulaşım başlıyor

Burulaş'ın yeni Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın da hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Aktaş, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlarla ulaşımı için Burulaş'ın önemli adımlar atacağını söyledi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Burulaş'ın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan Başkan Aktaş, başta toplu ulaşım olmak üzere Burulaş'ın hizmet verdiği 8 ayrı alanla alakalı bütün konuları masaya yatırdıklarını vurguladı.

Toplu ulaşımda raylı sistemlerle alakalı metro ve tramvay fiyatlarında indirime gideceklerini daha önceden kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İnşallah 24 Kasım'da yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında karar alıp, tenzilatlı tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şu an itibariyle bir oran veremiyorum, ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah UKOME'nin alacağı son kararla beraber 25 Kasım'dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz" dedi.



HAVACILIKTA CİDDİ ZARAR VAR

Burulaş'ın bütün hizmet alanlarını büyük bir titizlikle incelediklerini kaydeden Başkan Aktaş, Burulaş Havacılık'ta yolcu sayılarının ciddi oranlarda düştüğünü ve ciddi zararlar oluştuğunu belirtti. Başkan Aktaş, "Zaten Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak taşıma iznimizin de olmaması hasebiyle bu konu tekrar irdelenecek ve kamuoyuna bununla alakalı en kısa zamanda açıklama yapacağız. Bir de Burulaş Travel olarak seyahat hizmetleriyle alakalı bir birimimiz var. Fakat faaliyetimiz yok denecek kadar düşük. Bununla alakalı konunun sonlandırılması noktasında kararlar aldık" diye konuştu.

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