Bursa'yı yıktı, bu hafta sahada...

Sezon başında İngiltere’nin West Ham United Kulübü’nden transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle yavaş yavaş süre almaya başlayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında oyuna girerek attığı golle maçı çeviren isim olmuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; teknik direktör İgor Tudor’un “Artık hazır” dediği yıldız oyuncu, bugün oynanacak Karabükspor maçında ilk kez taraftarı önünde ilk 11’de sahne alacak.

ÜÇ SİLAHŞÖRLER

Karadeniz ekibi ile oynanacak maça özel olarak hazırlanan yıldız oyuncunun bugünkü mücadelede sağ kanatta forma giyeceği, Hırvat teknik direktör İgor Tudor’un daha önceki haftalarda sağ kanatta şans verdiği Rodrigues’i ise ya sol kanada kaydıracağı ya da kulübeye çekeceği öğrenildi. Tudor’un ilk kez bir arada oynatacağı Gomis, Belhanda ve Feghouli üçlüsü ile Karabük savunmasını dağıtarak goller bulup, maçı ilk devrede koparmayı planladığı bildirildi.

SELÇUK KARARSIZLIĞI

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor, takım kaptanı Selçuk İnan’ı oynatıp oynatmama konusunda tam anlamıyla iki arada bir derede kaldı. Tolga Ciğerci’nin sakatlığı nedeniyle öncelikle Selçuk’u ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünen ancak taraftar tepkisi nedeniyle de çekinen Tudor, hafta arası yapılan antrenmanlarda 32 yaşındaki kaptanını sık sık as takımda oynatmıştı. Tudor’un Selçuk’u oynatma konusunda hala kararsız olduğu ve son durumun bugün belli olacağı öğrenildi.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. En son geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, daha sonra bu kulvarda çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

SERDAR SINIRDA

Galatasaray'da Karabük maçı öncesi stoper Serdar Aziz, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar, bugünkü mücadelede sarı kart alması durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta onyanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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