Adayların başvuruları Özlüce Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ve üyeleri tarafından kabul edildi.

Adaylardan ilk başvuruyu Lemi Keskin, ikinci başvuruyu Ahmet Bozdemir yaptı. Bozdemir'in ardından tesislere gelen Hüseyin Akdemir ile mevcut başkan Ali Ay da yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delege listelerini verdi.

Bu arada, denetim kurulu bağımsız adayı Yalçın Cambaz da listesini sundu.

Yeşil-beyazlılarda ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanmazsa ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda mevcut başkan Ali Ay, Lemi Keskin, Hüseyin Akdemir ve Ahmet Bozdemir başkanlık için yarışacak.