Süper Lig'de 8 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada taraftarların yoğun tepki gösterdiği deneyimli teknik adam, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından Bursa'da mutlu olduğunu ve görevine devam edeceğini belirterek, "Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuşmuştu.

Bursaspor yönetimi de maçın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında Fransız çalıştırıcı ile yola devam edilmesi yönünde karar aldı.

İKİ KRİTİK MAÇ

Yeşil-beyazlılar, ligde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. 23. haftadaki Galatasaray ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.

BOSTOCK: BERABERLİĞE BİLE GALİBİYET GİBİ SEVİNİYORLAR

Bursaspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock, Yeni Malatyaspor'un kendilerine karşı maç boyunca savunma yaptıklarını belirterek, "Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabii ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Takım olarak savaşmaya devam etmeleri gerektiğini ifade eden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama bir türlü gelmedi. Savaşmaya, çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Galibiyet yakında gelecektir. Böyle takımlara karşı oynadığınız zaman şanslar bulmak zor. Her şeyleri ile savunmaya çalışıyorlar. Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor" dedi.

BATALLA'YA ÖVGÜ

Pablo Batalla ile uyumunun sorulması üzerine Bostock, "Sadece 3-4 kez birlikte antrenman yapabildik ama onun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Umarım birbirimizin tarzını öğreniriz ve hem de birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz" diye konuştu.

78 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Ligde çıktığı son 8 maçta da 3 puan alamayan Bursaspor, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. Le Guen'in öğrencileri, ligdeki son galibiyetlerini 78 gün önce almıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Ligde en son 14. haftada deplasmanda Konyaspor'a karşı galibiyet elde eden Le Guen'in öğrencileri, o karşılaşmanın ardından çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

22 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. 8 maçtır 3 puana uzanamayan Timsah, en son 78 gün önce bu sevinci yaşamıştı.

Bursasporlu taraftarlar, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen'e büyük tepki gösterdi.

GOLÜ UNUTTU

Süper Lig'de ilk 14 haftalık periyotta rakip filelere 27 gol atan ve ligin en golcü takımları arasında yer alan Bursaspor, son 8 haftada ise bu görüntüsünden çok uzak durumda yer alıyor. Timsah, ligde çıktığı son 8 mücadelede yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayabildi.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve özellikle golcü kimliği ile dikkat çeken Bursaspor, son haftalarda ise bu görüntüsünden bir hayli uzak. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk 14 haftalık diliminde rakip fileleri 27 kez sarsarak ligin en golcü takımları arasında yer almıştı. Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından son 8 haftada galibiyet yüzü görmeyen Timsah, golü de unuttu. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 8 müsabakada yalnızca 4 gol atabildi. Devre arası gol yollarına çözüm bulması için alınan Moussa Sow ise sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemiyor.