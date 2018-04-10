Şampiyon kaptan Bursaspor'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturarak, ligte kalan maçlarda başarı sağlamak istiyor.

Mevcut durum düşünüldüğünde, maddi ve manevi açıdan Ömer Erdoğan'ın takımın başına geçmesine Bursa camiası sıcak bakıyor. Özellikle yabancı oyuncularla dil problemi yaşamayacak olması ve Bursa'ya aidiyet duygusunun olması kaptanın artıları.

Ömer Erdoğan futbolculuk kariyerinin ardından Bursaspor'da, Ertuğrul Sağlam yönetiminde yardımcı antrenör olarak görev almıştı.