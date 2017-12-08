Süper Lig'de son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Bursaspor ve Fenerbahçe, 15. haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bursasporlu taraftalar, takımına yoğun destek verirken maç öncesinde İstiklal Marşı seremonisinde görsel şova imza attılar. Stadyumda dev bir koreografi hazırlayan Bursaspor taraftarları, sosyal medyada kısa sürede tebrik topladı.





Bursaspor taraftarından koreografi!















Bursaspor taraftarından koreografi!

Öte yandan Bursaspor taraftarları, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek vererek ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlılar ayrıca 10 Aralık 2016'da Beşiktaş maçının ardından yaşanan terör saldırısını da unutmayarak "Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim." ifadeleri ve hain saldırının tarihinin bulunduğu bir anma gerçekleştirdi.

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