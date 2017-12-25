Geçen sezon Serdar Aziz'in transferinde bonservisi Bursaspor'a verilen Furkan Özçal'la yeşil-beyazlı kulübün yolları resmen ayrıldı. Galatasaray'dan kiralık olarak gönderildiği Kayserispor'da başarılı bir sezonun ardından Bursaspor'a transfer olan Furkan, yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.

Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor'dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

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