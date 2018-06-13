Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, görevini bıraktığını açıkladı.

Er, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğü lüzum üzerine ayrıldığını belirtti.

Mustafa Er, "Altyapı ve A takımda çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Sayın Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.