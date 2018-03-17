Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 83. dakikasında Stancu'nun attığı golle ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

BURSASPOR: 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil



BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla (Dk. 76 Furkan Soyalp), Kembo, Bostock, Grozav (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Stancu

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Boye, Bjarsmyr, Ziya Erdal (Dk. 22 Papp), Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 74 Bifouma), Kone (Dk. 63 Muhammet Demir)



GOL: Dk. 83 Stancu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Ziya Erdal, Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Barış Yardımcı, Dk. 39 Bostock, Dk. 82 Furkan Soyalp (Bursaspor)





İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.

31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.

44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada Kembo'nun ara pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

71. dakikada Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

81. dakikada konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içine gönderilen uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Bursaspor, Rumen golcüsü Stancu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aziz Eraltay'ın pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırdı.