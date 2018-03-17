Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 83. dakikasında Stancu'nun attığı golle ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
BURSASPOR: 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0
STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla (Dk. 76 Furkan Soyalp), Kembo, Bostock, Grozav (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Stancu
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Boye, Bjarsmyr, Ziya Erdal (Dk. 22 Papp), Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 74 Bifouma), Kone (Dk. 63 Muhammet Demir)
GOL: Dk. 83 Stancu (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Ziya Erdal, Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Barış Yardımcı, Dk. 39 Bostock, Dk. 82 Furkan Soyalp (Bursaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.
31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.
44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
59. dakikada Kembo'nun ara pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
71. dakikada Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
81. dakikada konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içine gönderilen uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Bursaspor, Rumen golcüsü Stancu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aziz Eraltay'ın pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.