Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu yenilgi ile birlikte ligde çıktığı üst üste 7. deplasmandan da puansız ayrılan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 11 sezon sonra bir kez daha dış saha kabusu yaşadı. DHA'da yer alan habere göre daha önce Bursaspor, 2003-04 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 8 maçı kaybederken, o sezonun sonunda ise küme düşmüştü. İki sezon alt ligde mücadele etmesinin ardından Süper Lig'e dönmüştü.

2003-04 sezonuyla ilişkili bir başka detay ise yeşil-beyazlıların, Süper Lig'deki 11 sezonluk aranın ardından deplasmandaki 14'üncü maçları sonrasında en düşük puanı toplaması oldu. Bu sezon deplasmandaki 14 mücadelesinde yeşil beyazlılar, yalnızca 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ederken geride kalan 10 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Bursaspor, daha önce 2003-04 sezonunda dış sahadaki 14 mücadelesi sonrası galibiyet alamazken, yalnızca 3 puan toplayabilmişti.

ATİLLA TÜRKER: GİDİŞAT HİÇ İYİ DEĞİL Bursaspor'da gidişat hiç iyi değil. Sadece bir galibiyet alabilseydi son haftalarda tehlike bölgesinden uzaklaşılmış olacaklardı. Ama öyle kötü bir sürece girdiler ki resmen ateşle oynamaya başladılar. Bursaspor'da bu filmi geçen sezon da izlemiştik. Gerek teknik direktör krizi, gerek yöneticilerin basiretsizliği ve beceriksizliği yüzünden yeşil-beyazlılar inanılmaz derecede kan kaybetti. Bu kriz son haftaya kadar da devam etti. Son hafta mucize demeyelim ama müthiş bir iş başararak ligde kaldılar. Ama bu yine aynı başarının yapılabileceği anlamına gelmiyor. Bursaspor'da resmen kazan kaynıyor! Gerek Bursaspor taraftarının durumu gerek takım içindeki huzursuzluk... Bursaspor resmen S.O.S veriyor! Açık konuşmak gerekirse son 7-8 senede göreve gelen her yönetim inanılmaz acemice işlere imza attı, atıyor. Koskoca Bursaspor kulübü resmen acemi yöneticilerin elinde bu hale getirildi.

Bursaspor'un geçen sezondan bu yana deplasmanda yaşadığı sorunlar ise devam ediyor. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 27 deplasman maçının 20'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte yalnızca 3 galibiyet elde eden Bursaspor, geride kalan 4 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı.