Buse Narcı göz rengini değiştirdi

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'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre; Her defasında göz renginin mavi olduğunu söyleyen Narcı'nın operasyonla istediği göz rengine kavuştuğu öne sürüldü. Yapay rengi göz irisi yöntemiyle ameliyat olan Narcı, kahverengi olan gözlerini maviye döndürdü.