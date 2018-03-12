Cadde'nin haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan ikiliden Alişan, gazetecilerin sorularına yanıt vermeyince devreye nişanlısı Buse Varol girdi.



Alişan'ın ses tellerinden ameliyat olduğunu söyleyen Buse Varol, "Alişan kısa süre konuşamayacak" dedi.



Rahatsızlığı hakkında pek bilgi vermeyen ikili daha sonra kol kola Nişantaşı sokaklarında yürüdü.

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