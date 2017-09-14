Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında?

Dört yıl sonra sinemaya dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminde partneri Büşra Develi olacak. Peki Büşra Develi kimdir?

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı ve orta öğretim ile lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Sonrasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Büşra Develi, sınavlarını kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Selin karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar rolünü üstlendi. 2017 yılında puhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde ana karakter olan Bilge'yi canlandırdı ve halen bu roldedir.

Aynı zamanda Ekim ayında vizyona girecek olan Ayla adlı sinema filminde de Nimet rolünü üstlenen Büşra Develi, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sinema filminde de rol alacak.

Büşra Develi

Büşra Develi kimdir