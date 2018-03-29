Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2017 yılı büyüme oranının yüzde 7-7.5 aralığında çıkmasını beklediklerini açıklamıştı.

Türkiye ekonomisi 2016 yılında ise yüzde 3.2 büyümüştü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

EN ÇOK HİZMETLER SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı, sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10,7 arttı.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 597 DOLAR

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE NE OLDU?

Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrek özelinde bakıldığında ise yüzde 7.3 büyüdü. Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörü yüzde 8,8 ve inşaat sektörü yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 9 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

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