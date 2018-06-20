Sözcü'de yer alan habere göre; bayram tatilini sonlandıran Serenay Sarıkaya-Kerem Bursin çifti, Atatürk Havaalanı’nda objektiflere yansıdı. Seçimde oy kullanmak için tatillerini erken sonlandıran ikiliden Kerem Bursin, "Tatil müthiş geçti, çok güzeldi, müthiş bir tatil oldu” dedi. Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini arkada bırakıp hızla lüks taksiye binmesi dikkati çekti.



Bursin, Kilyos’taki plajda bir derginin kapak çekimini yaparken Çağatay Ulusoy da aynı plaja gitmişti. Çekimde Kerem Bürsin'i gören Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un yolunu değiştirdiği iddia edilmişti.



Serenay Sarıkaya’nın taksiye binmesinin ardından bavulları taksinin bagajına yükleyen Kerem Bursin, meslektaşı ile pişti olması hakkındaki sorulara şaşırdı. Dudak hareketleriyle haberinin olmadığını anlatan yakışıklı oyuncunun, sorular karşısında morali bir hayli bozuldu.

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