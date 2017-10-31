Çağatay Ulusoy'un yeni partneri Burcu Biricik olacak

27 yaşındaki oyuncuya dizide Burcu Biricik'in eşlik edeceği iddia edildi. Biricik, Çağatay Ulusoy'un sevgilisini canlandıracak.

Mayıs 2017’de imzalandığı duyurulan Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin detayları netleşmeye başladı.Merakla beklenen yapımın ana karakterini ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy canlandıracak.

Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak olan dizinin senaryosu ise iki önemli isme emanet.

Diziyi Ercan Mehmet Erdem ve Pınar Bulut kaleme alacak. Türk orijinal dizisi, 2018 yılında tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.



Dizide, genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir.

Netflix dizisinde rol alacağını Instagram hesabından doğrulayan Ulusoy da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Heyecanımı sizinle paylaşmak ve bir konuya açıklık getirmek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Evet duyduklarınız doğru, 2018 yılında çok farklı ve çok güzel bir projeyle Netflix’te olacağız. Görüşmek üzere."

çağatay ulusoy

Burcu Biricik