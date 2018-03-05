Her yıl ülkemizde ünlü modellerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, yurtdışındaki ilk etkinliğini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi.

Koreografisini Öner Evez’in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre EXPO Center’da gerçekleşen defilede Çağla Şıkel baş mankenlik yaparken, Şebnem Schaefer, Günay Musayeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Özge Ulusoy da podyumda yürüyen modeller arasındaydı.

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN GİGİ HADİD ÇIKIŞI!

39 yaşındaki Şıkel, defile sonrası iddialı konuştu: “Keşke Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkabilseydim. Ama bunun için hiç çabalamadım. Yoksa şimdi Gigi Hadid’le aynı podyumda yürüyebilirdim.”